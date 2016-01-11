Дизайн лендинга для студии дизайна интерьеров

Добавлена
8 лет назад
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Дизайн лендинга для студии дизайна интерьеров. Дизайн выполнен для киевской вебстудии Good Promo - goodpromo.com.ua

Задача состояла в том, чтобы сделать лендинг с горизонтальной прокруткой светлый, с использование одного основного цвета, синего, в современном стиле. Для вдохновения я воспользовалась площадкой Беханс, решив впоследствии подойти к реализации макета с применением в оформлении изображений своего любимого скандинавского стиля дизайна интерьевов, подобрав фотографии в холодной цветовой гамме. 