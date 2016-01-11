Лендинг "Обслуживание кондиционеров"

Дизайн лендинга обслуживание кондиционеров был выполнен для московской студии. Для работы было предоставлено тех задание с краткими пожеланиями и прототип. Задача состояла в том, чтобы создать незагруженный современный дизайн. В качестве основного элемента дизайна был выбран шестиугольник, в качестве основных цветов синий и красный.