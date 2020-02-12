В преддверии 8 марта необходимо было сделать лендинг для сервиса доставки цветов по всей России. Сайт получился в нежных, натуральных оттенках.

На этом сайте нет ничего лишнего и выбрать букет будет просто с помощью квиза.

Полный дизайн: https://www.behance.net/gallery/91899465/servis-dostavki-cvetov-Landing-page