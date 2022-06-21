Лендинг для украинской ТМ готовых салатов

Добавлена
3 года назад
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Яркий, легкий и лаконичный дизайн Лендинга.  Это одностраничный сайт, который побуждает посетителя к действию: купить продукт. Даная страница презентует продукт, снимает возражения и подводит пользователя к целевому действию.

Заказчик полносью доверился вкусам и профессионализму дизайнера. Всё сделано по техническому заданию быстро и качественно. 

Сделана так же  анимация элементов, фона , адаптив сайта.

Цвета сайта подобраны идентичные с цветами упаковок продаваемого продукта. 

Заказчик был доволен результатом. 