Лендинг для украинской ТМ готовых салатов

Яркий, легкий и лаконичный дизайн Лендинга. Это одностраничный сайт, который побуждает посетителя к действию: купить продукт. Даная страница презентует продукт, снимает возражения и подводит пользователя к целевому действию.

Заказчик полносью доверился вкусам и профессионализму дизайнера. Всё сделано по техническому заданию быстро и качественно.

Сделана так же анимация элементов, фона , адаптив сайта.

Цвета сайта подобраны идентичные с цветами упаковок продаваемого продукта.

Заказчик был доволен результатом.