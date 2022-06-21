Корпоративный сайт по продаже недвижимости

Даный корпоративный сайт был создан для компании по продаже недвижимости и строительству домов с шикарным видом в Европе. Заказчик обратился ко мне с просьбой сделать современный, понятный и лаконичный дизайн сайта, который раскрывает люксовость их фирмы.

Заказчик ответил на все вопросы в брифе, что позволило мне вникнуть в их работу и лучшие понять, что хочет видеть заказчик в даной работе.

Была проанализирована работа даной компании, также пересмотрены и разобраны сайты конкурентов.

Дизайн был выполнен быстро и качественно. Клиенту понравился дизайн.