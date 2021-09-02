M.Travel landing page

Проект разработан для туристического агентства M.Travel, которое занимается организацией поездок в горные районы. Работа выполнена в стиле минимализма. Простой и удобный интерфейс и наличие всей необходимой информации сделают использование страницы удобным и комфортным. Вы готовы к путешествию? 