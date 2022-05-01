Макет сайта мототехники в Figma

Шаблон сайта мототехники, сделан в минималистичном стиле, в некоторой мере служит как визитка. Заказ техники происходит через заявку на сайте и дальнейшей связью с оператором.

В этом проекте нет привычного каталога, перемещение на сайте происходит исключительно через верхнее меню, некоторые вариативные товары представлены на одной странице, там же присутствует описание различий. Заказ происходит после консультации с оператором.

На сайте представлены только самые популярные позиции, каждая страница товара уникальна.

Сделана адаптивная верстка для всех типов устройств.