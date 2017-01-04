Многостраничный сайт для федеральной сети ЯРКО5

Федеральная сеть ЯРКО5 занимается полиграфией, изготовлением печатей и штампов по территории России.

Задача: Сделать редизайн действующего сайта согласно новому стилю компании. Баннеры сохранить.

На действующем сайте использовалось большое количество баннеров. Поэтому было решено реализовывать задачу в минималистичном стиле, без картинок, анимаций и лишних шрифтов. Чтобы не перегружать сайт визуально.

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