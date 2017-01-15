МНОГОСТРАНИЧНЫЙ САЙТ-КАТАЛОГ(главная). «ALLHYDRO»

Цель дизайна – Клиент должен оставить заявку на сайте (указать телефон, адрес. эл.почты, может прикрепить фото и реквизиты) или сделать тел. звонок или скинуть запрос в WhatsApp(Viber, Skype), отправить заявку на эл.почту. Оформить заявку из карточки необходимого товара, исключая лишние действия.

Целевая аудитория – Мужчины, чаще женатые 27-60 лет, ядро 30 – 47 лет.

Владельцы малого бизнеса, начальники отделов ОМТ, начальники участков, главные инженеры, технические специалисты, снабженцы, менеджеры, инженеры, механики, операторы строительной, коммунальной, с/х и др. техники, водители

Образование: среднее, среднее специальное, высшее

Уровень дохода: 30000,00 – 350000,00 руб/мес.

Компания «ALLHYDRO» поставляет большое количество товаров. Поэтому было принято решение ввести поиск, дополнительное меню с разбивкой по основным категориям.

Чтобы можно было максимально комфортно ознакомиться с ключевыми разделами и товарами их оформили в современной «карточной» стилистике, с качественными изображениями товара. Также это хороший способ заинтересовать и подвести к оформлению заказа тех посетителей, которые хотят сходу увидеть то, что ищут.

Для придания проекту индивидуальности и стиля в отдельные блоки, меню были добавлены серые и красные уголки. Они также играют роль пассивных указателей на товар или пункт меню, за счет чего легче концентрировать внимание посетителя на главном.