Новости и анонсы для научного центра

Задача: редизайн страницы с новостями и анонсами, а также шапки сайта научного центра (кейс: https://www.behance.net/gallery/99574373/info-pages-for-a-medical-compnays-website)

Особенности: необходимо было отобразить на одной странице новости в равной степени важных разных разделов, и зрительно отделить один раздел от другого. А также внизу страницы привлечь внимание к анонсам событий. Необходимо было также сохранить основную палитру: светлые цвета (в основном светло-зеленый и белый), и общую легкость сайта. По желанию заказчика общий поход к навигации и построению сайта не должен был быть изменен.

До: https://drugsafety.ru/

После: прикрепленный файл.

К сожалению, редизайн сайта так и не был выполнен (видимо, заказчик изменил решение по поводу сайта)