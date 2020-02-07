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Чего таить, горжусь тем, что ввел моду на 404-ые страницы среди дизайнеров Веблансера
Теперь вы знаете, у кого самые огненные 404 страницы
Мои 404-ые наполнены смыслом и, как правило, с позитивным негативчиком.
- Если речь про подбор авто, то на 404-ой будет пустой паркинг, а парковочные места с огромными цифрами: 4, 0 и 4
- А на странице сайта по доставке составных грузов (в коробках), конечно же, пустая коробка!
- Сайт про сайдинг? Значит, в сайдинге будет «избушка на курьих ножках»!
- Весы на странице 404-ой ошибки сайта про ЗОЖ будут показывать вместо килограммов число 404