Чего таить, горжусь тем, что ввел моду на 404-ые страницы среди дизайнеров Веблансера

Теперь вы знаете, у кого самые огненные 404 страницы

Мои 404-ые наполнены смыслом и, как правило, с позитивным негативчиком.

Если речь про подбор авто, то на 404-ой будет пустой паркинг, а парковочные места с огромными цифрами: 4, 0 и 4

А на странице сайта по доставке составных грузов (в коробках), конечно же, пустая коробка!

Сайт про сайдинг? Значит, в сайдинге будет «избушка на курьих ножках»!

Весы на странице 404-ой ошибки сайта про ЗОЖ будут показывать вместо килограммов число 404

В общем, сами посмотрите!