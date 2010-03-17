Промо-страница для ТРЦ Атриум

Дизайн сайтов
Добавлена
14 лет назад
212 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В рамках празднования 10-летия Атриум состоялся концерт американской нью-вейв хип-хоп певицы и автора песен Санти Уайт, более известной под именем Santigold. Все желающие могли получить билет на концерт, зарегистрировавшись на сайте. 