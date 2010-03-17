Промо-страница для ТРЦ Атриум
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14 лет назад
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В рамках празднования 10-летия Атриум состоялся концерт американской нью-вейв хип-хоп певицы и автора песен Санти Уайт, более известной под именем Santigold. Все желающие могли получить билет на концерт, зарегистрировавшись на сайте.