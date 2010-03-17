Приложение Карта Покупок
Дизайн мобильных приложений
Добавлена367 просмотров
14 лет назад
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Разработка мобильного приложения под платформы Iphone и Android. Доступно на AppStore и GooglePlay. Бесплатный гид по продуктам питания. Мобильное приложение, которое сделает ваш поход в магазин проще, приятнее и выгоднее.