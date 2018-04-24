Р-Полимер – дизайн сайта по продаже ПВХ-плитки

Добавлена
6 лет назад
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  • Новый дизайн сайта компании "Радуга Полимер", производителя модульной ПВХ-плитки.С 2014 года был актуален старый дизайн (работает и ныне). Задача была улучшить пользовательский опыт, обновить дизайн, адаптировать для мобильных устройств и разработать калькулятор подбора плитки.
Ссылка – http://www.r-polymer.ru