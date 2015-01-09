Разрабатываю дизайн сайтов с оплатой по факту.

Что вы получите заказывая дизайн у меня:

1) Разработка дизайн сайта

2) Прототип сайта бесплатно перед началом работы

3) Быстро: 1-3 дня (в зависимости от сложности работы)

4) 2 макета на выбор

5) Оплата по факту

6) Аудит (анализ дизайна и рекомендации по его улучшению) вашего второго сайта бесплатно после завершения сделки

7) При повторном обращении возможна скидка