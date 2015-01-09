Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разрабатываю дизайн сайтов с оплатой по факту.
Что вы получите заказывая дизайн у меня:
1) Разработка дизайн сайта
2) Прототип сайта бесплатно перед началом работы
3) Быстро: 1-3 дня (в зависимости от сложности работы)
4) 2 макета на выбор
5) Оплата по факту
6) Аудит (анализ дизайна и рекомендации по его улучшению) вашего второго сайта бесплатно после завершения сделки
7) При повторном обращении возможна скидка