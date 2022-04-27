Разработка дизайна сайта fin-consult.pl

Разработка дизайна корпоративного сайта по ведению финансового учета в малом и среднем бизнесе. Вся графика, все формы, иконки, инфографики разрабатывались с нуля.

Под требования клиента. Развернутое ТЗ.

Подготовка макетов для верстки, грамотно и понятно подписываем слои. Рисуем отдельные макеты для мобильной версии, планшетов.

Всегда следуем пожеланиям клиента, дорабатываем до идеального результата, креативное мышление, современные тенденции, учитываем юзабилити составляющую.

В портфолио выкладывается лишь малая часть работ, в команде 3 дизайнера.

Верстка и натяжка на CMS.

Работы по дизайну включают анализ конкурентов в вашей тематике, анализ трендов дизайна в вашей тематике, анализ портрета потенциального клиента и разработку с учетом данных особенностей, что строго учитывается при выстраивании блоков контента и навигации с учетом UX/UI составляющей. Юзабилити вашего сайта будет напрямую влиять на дальнейшую конверсию с любого источника рекламы.

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