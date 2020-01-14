Разработка промо-сайта для типографии

Заданием моей дипломной работы заключалось создать фирменный стиль сайта, яркий и уникальный дизайн, простой и понятный интерфейс, с предоставлением всей необходимой продукции, на страницах. Дизайн был разработан на платформе WiX

Более подробно можете ознакомится по этой ссылке - https://exe-andrrs.wixsite.com/avan-tityl