Redesign ABC.com.ua

Совсем недавно компания ABC сотрудничала с компанией SPEKTER которая делала ре-дизайн их сайту http://ab-c.com.ua

Мы проанализировали дизайн, юзабилити, конверсию и решили предложить компании новое, профессиональное решение. Современный движок сайта, неограниченный функционал, современный и отзывчивый дизайн. Сайт запомнят и добавят в закладки. Мы не стали дожидаться ответа клиента и уже подготовили дизайн и презентацию сайта.

Посмотреть можно по ссылке у нас на BEHANCE: Ссылка

То что сделала студия SPEKTER не работает и ничем не отличается от старой версии сайта.

Мы работаем уже более 3-х лет только на рынке Европы. Локально находимся в городе Одесса. В нашей команде только специалисты Европейского уровня которые работали с мировыми компаниями.

Хотите наконец то сайт Европейского уровня? Тогда ждем Вашего ответа