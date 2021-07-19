Редизайн интернет-магазина одежды

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Целью проекта было сделать дизайн сайта легче и незаметнее для пользователя, акцентируя внимание на товарах.
Передать эстетику и философию бренда.
Я не использовала акцентные цвета и свела дизайн ради дизайна к минимуму.
Подробнее об этом проекте: https://www.behance.net/gallery/119156309/MEDICINE-website-redesign