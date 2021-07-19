Редизайн интернет-магазина одежды

Целью проекта было сделать дизайн сайта легче и незаметнее для пользователя, акцентируя внимание на товарах.

Передать эстетику и философию бренда.

Я не использовала акцентные цвета и свела дизайн ради дизайна к минимуму.

Подробнее об этом проекте: https://www.behance.net/gallery/119156309/MEDICINE-website-redesign