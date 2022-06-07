Редизайн сайта по продаже мебели

Задача: сделать редизайн существующего сайта. легкий и изящный.

Описание: старый дизайн был выполнен в коричневых цветах, выглядел нагруженно и тяжело. Было много лишнего текста, который никто не будет читать. важную информацию на таком сайте было найти тяжело.

Решение: были выбраны базовые пастельные тона для фона, не отвлекающие на себя внимание. добавлены большие фотографии готовых изделий. ведь именно фотографии должны продавать,а не лишь сам дизайн. так же были добавлены CTA. кнопки призыва к действию и удобная форма для предварительного просчета проекта. Лишняя информация была убрана, оставлены были только самые важные и ключевые моменты, оформленные в удобные блоки. Тонкие декоративные линии, присутствующие в дизайне, являются ассоциацией к изящности линий изготоваливаемой в этой мастерской мебели.