Редизайн сайта школы английского языка

Была задача освежить старый дизайн, сделать его более современным. А также увеличить вероятность того, что пользователь запишется на бесплатный первый урок. Для этого было принято решение через каждые 2-3 блока напоминать пользователю о том, что есть такая возможность и о том, что за запись на бесплатный урок дают скидки. А также я разбавлял всякими персональными предложениями. Важной особенностью является акция, которая ограничена по времени, она еще больше мотивирует клиента, так как он может не успеть поймать выгодное предложение. Ну и не забываем про конечный призыв к действию, мотивирующий и вдохновляющий.