Редизайн сайта юридической фирмы

Дизайн сайтов
Добавлена
2 месяца назад
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О ПРОЕКТЕ: Ко мне обратилась успешная юридическая фирма с запросом на редизайн старого сайта.

ЗАДАЧА: Разработать сайт, который будет отражать профессионализм и надежность фирмы, но при этом давать посетителям ощущения динамичности и современности. Сайт должен иметь продающую структуру и отвечать на все вопросы клиента.

РЕШЕНИЕ: На основе анализа конкурентов и целевой аудитории заново проработана структура сайта, доработаны текста и заголовки. На основе собранных данных, была разработана дизайн-концепция, которая полностью отвечала запросам компании.