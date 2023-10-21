Редизайн сайта юридической фирмы

О ПРОЕКТЕ: Ко мне обратилась успешная юридическая фирма с запросом на редизайн старого сайта.



ЗАДАЧА: Разработать сайт, который будет отражать профессионализм и надежность фирмы, но при этом давать посетителям ощущения динамичности и современности. Сайт должен иметь продающую структуру и отвечать на все вопросы клиента.



РЕШЕНИЕ: На основе анализа конкурентов и целевой аудитории заново проработана структура сайта, доработаны текста и заголовки. На основе собранных данных, была разработана дизайн-концепция, которая полностью отвечала запросам компании.