Сайт для компании по укладке Асфальта

Добрый день, представляю вам сайт по укладке асфальта.

В данной работе создавался дизайн не только сайта, но и логотипа.

Работа с заказчиком:

- Создание прототипа (для понимания, как будет подаваться информация и в целом как будет выглядеть структура блока)

- Создание дизайна сайта + создание логотипа

- Внесение правок (бесплатно)

- Разработка отзывчивого сайта на всех устройствах (телефон, планшет)

- Анимация во время показа готовой работы (если это необходимо)

- Презентация работы

- На выходе готовая работа

Все работы в моем профиле являются оригинальными и сделаны мной.

Для сотрудничества со мной достаточно написать мне, мы познакомимся, обсудим все нюансы в работе и договоримся о цене, которая устроит ВАС и МЕНЯ.

Я гарантирую выполнение в срок, приятную и комфортную работу и отличный готовый сайт на выходе.

Поработаем?