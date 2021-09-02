Сайт для компании по укладке Асфальта

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, представляю вам сайт по укладке асфальта.
В данной работе создавался дизайн не только сайта, но и логотипа.
Работа с заказчиком:
- Создание прототипа (для понимания, как будет подаваться информация и в целом как будет выглядеть структура блока)
- Создание дизайна сайта + создание логотипа
- Внесение правок (бесплатно)
- Разработка отзывчивого сайта на всех устройствах (телефон, планшет)
- Анимация во время показа готовой работы (если это необходимо)
- Презентация работы
- На выходе готовая работа
Все работы в моем профиле являются оригинальными и сделаны мной.
Для сотрудничества со мной достаточно написать мне, мы познакомимся, обсудим все нюансы в работе и договоримся о цене, которая устроит ВАС и МЕНЯ.
Я гарантирую выполнение в срок, приятную и комфортную работу и отличный готовый сайт на выходе.
Поработаем?