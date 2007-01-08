Сайт для сервера на проект MTA
Дизайн сайтов
Добавлена1 просмотр
4 месяца назад
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? Этот сайт для игроков сервера одного из популярных проектов MTA в СНГ. Веб-дизайнерские решения, используемые в этом приложении, были разработаны с учётом нужд игроков и администрации сервера, чтобы создать максимально просто, но эффективный интерфейс.
?️UX/UI интерфейс сайт был разработан с учётом простоты и лёгкости в использовании.
Яркие и насыщенные цвета, которые используются на сайте, привлекают внимание игроков и делают его более привлекательным.