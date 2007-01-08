Heliko

Максим Heliko

 
18 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Привет👋
Меня зовут Максим и я дизайнер из Киева, Украина. Мне 16.
Я новичок на этом портале, но занимаюсь дизайном около года, имею средние навыки пользования приложениями.
Сам обучился веб-дизайну на среднем уровне. Сейчас хочу поработать с людьми, получить новый опыт и заполнить своё портфолио новыми и качественными работами. Всегда делаю как для себя, с желанием чтобы ваш бизнес расцветал и радовал не только глаз но и кошелёк 💵. И всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом.

📝 За правки не беру денег.

Если в процессе возникают какие то подводные камни на которые вы не рассчитывали всегда найдем лучшее решение.

📧 До связи

✍️ https://t.me/mgusaev

Дизайн сайтов
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