Привет👋

Меня зовут Максим и я дизайнер из Киева, Украина. Мне 16.

Я новичок на этом портале, но занимаюсь дизайном около года, имею средние навыки пользования приложениями.

Сам обучился веб-дизайну на среднем уровне. Сейчас хочу поработать с людьми, получить новый опыт и заполнить своё портфолио новыми и качественными работами. Всегда делаю как для себя, с желанием чтобы ваш бизнес расцветал и радовал не только глаз но и кошелёк 💵. И всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом.



📝 За правки не беру денег.

Если в процессе возникают какие то подводные камни на которые вы не рассчитывали всегда найдем лучшее решение.



📧 До связи

✍️ https://t.me/mgusaev