Сайт одностраничный для вымышленного спортзала "Фитнес-профи"
Исходные данные:
Главный экран (CR15) Фитнес-профи это:
- Тренажерный зал 700 м2
- Студия боевых искусств
- Экологичный бассейн 25 м
- Финская сауна и хаммам
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Просторный тренажерный зал на 700 м2
- Легко соблюдать дистанцию и нет очередей на тренажеры.
Огромная студия под боевые искусства
- Мы уделяем внимание групповым занятиям: просторные студии Фитнес-профи позволяют заниматься с комфортом.
Экологичный бассейн 25 м
- В бассейне Фитнес-профи — только морская вода.
Финская сауна и хаммам
- После тренировки вы можете прогреть мышцы в горячей финской сауне или теплом хамаме.
[Фото зала (GL01 + TL02)]
Оцените все 700 м2 нашего тренажерного зала
Пролистайте фото и убедитесь, что это лучший зал в котором вы когда-либо занимались
Тренеры (TM103)
[информация о тренерах]
Наши тарифы (PL110) Вы будете приятно удивлены, нашими ценами и наполнением тарифов
[информация о тарифах]
[Контакты (CN104)]
Если вы не победите себя, тогда будете побеждены самим собой
Адрес: г. Москва, ул. Ленина 17
Тел: +7 800 000-77-77
5 минут от М. Арбатская
Ссылка на проект: https://project13190981.tilda.ws/
Стоимость работы: –
Время выполнения: 2 часа.
Создано на платформе Tilda.