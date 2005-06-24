Сайт одностраничный для вымышленного спортзала "Фитнес-профи"

Исходные данные:

Главный экран (CR15) Фитнес-профи это:

- Тренажерный зал 700 м2

- Студия боевых искусств

- Экологичный бассейн 25 м

- Финская сауна и хаммам

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[Преимущества (FR208)]

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Просторный тренажерный зал на 700 м2

- Легко соблюдать дистанцию и нет очередей на тренажеры.

Огромная студия под боевые искусства

- Мы уделяем внимание групповым занятиям: просторные студии Фитнес-профи позволяют заниматься с комфортом.

Экологичный бассейн 25 м

- В бассейне Фитнес-профи — только морская вода.

Финская сауна и хаммам

- После тренировки вы можете прогреть мышцы в горячей финской сауне или теплом хамаме.

[Фото зала (GL01 + TL02)]

Оцените все 700 м2 нашего тренажерного зала

Пролистайте фото и убедитесь, что это лучший зал в котором вы когда-либо занимались

Тренеры (TM103)

[информация о тренерах]

Наши тарифы (PL110) Вы будете приятно удивлены, нашими ценами и наполнением тарифов

[информация о тарифах]

[Контакты (CN104)]

Если вы не победите себя, тогда будете побеждены самим собой

Адрес: г. Москва, ул. Ленина 17

Тел: +7 800 000-77-77

5 минут от М. Арбатская



Ссылка на проект: https://project13190981.tilda.ws/



Стоимость работы: –



Время выполнения: 2 часа.



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