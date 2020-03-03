Сайт ремонтной компании «СтройБатя»

Как это часто бывает, обратились ко мне коллеги сеошники с проблемой — у клиента сайт не корвертит.... И трафик целевой, и оптимизация проведена по высшему разряду. А всё равно не конвертит....

Решили полностью обновить фирменный стиль, разработать логотип, сделать сайт современным и адаптивным.

Вот что получилось ;-)