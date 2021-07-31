Сайт-визитка спектакля

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О проекте
Семейный инклюзивный театра «i» поставил спектакль “Огонь и лёд” в начале 2021 года. Спектакль-притча построен на импровизации. Режиссеры объединили балетное искусство с драматическим и дополнили действие живым музыкальным сопровождением. Компания BY Movie Production создала для спектакля 3D-декорации. Технология virtual production транслируется во время на светодиодном экране.
Задача
Создать сайт-визитку для привлечения новых зрителей и спонсоров. Страницы сделать лаконичными и стильными. Текстовые блоки на сайте должны сопровождаться фотографиями.