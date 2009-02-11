Сайты-сателлиты для проекта "Турист-партнер"

http://www.tourist-partner.ru/site1

Сателлиты системы «Турист-Партнер» предназначены для тех вебмастеров, которые не имеют собственных сайтов, посвященных туризму, но тем не менее могут собрать туристический трафик.

Посвящен 3-м наиболее популярным в России направлениям: Турция, Египет и Тунис. Для каждой страны был подобран набор красочных фотографий и разработаны оригинальные иконки.