Сайты-сателлиты для проекта "Турист-партнер"
Дизайн сайтов
Добавлена113 просмотров
15 лет назад
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http://www.tourist-partner.ru/site1
Сателлиты системы «Турист-Партнер» предназначены для тех вебмастеров, которые не имеют собственных сайтов, посвященных туризму, но тем не менее могут собрать туристический трафик.
Посвящен 3-м наиболее популярным в России направлениям: Турция, Египет и Тунис. Для каждой страны был подобран набор красочных фотографий и разработаны оригинальные иконки.