Портфолио
- Интернет-магазин путевок108 просмотров
- Корпоративный сайт компании TruSoft128 просмотров
- Сайт фитнес-клуба "Идеал"164 просмотра
- Сателлит системы "Турист-партнер"115 просмотров
- Сайты-сателлиты для проекта "Турист-партнер"113 просмотров
- Сателлит системы "Турист-партнер"102 просмотра
- Автокалибровка яркости светодиодных экранов102 просмотра
- Портал «Недвижимость на карте»102 просмотра
- Видеоплеер для светодиодных экранов118 просмотров
Отзывы заказчиков
$1100
10 баллов
15 лет назад
Качественная работа и четкое соблюдение заранее оговоренных сроков. Одним словом - профессионалы. Будем продолжать сотрудничество.