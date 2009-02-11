Видеоплеер для светодиодных экранов

По заказу компании «Информсвязь Холдинг», крупнейшей инжиниринговой компании России, был разработан многофункциональный программный комплекс для светодиодных видеоэкранов.

Перед специалистами Hit Project была поставлена задача - создать видеоплеер, включающий весь функционал обычного Media Player-а, а так же способный проигрывать плей-лист видеороликов по расписанию на информационных светодиодных щитах, производить корректировку и настройку изображения и следить за состоянием панелей, входящих в состав видеоэкрана.