Корпоративный сайт компании TruSoft

http://www.trusoft.com

Дизайн-студия «Hit-Project» создала корпоративный сайт американской компании TruSoft, специализирующейся на разработке систем искусственного интеллекта в компьютерных играх. В основе ресурса - профессиональная система для создания и управления интернет-проектами «1C-Битрикс: Управление сайтом».