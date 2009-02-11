Корпоративный сайт компании TruSoft

Дизайн сайтов
Добавлена
15 лет назад
128 просмотров
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http://www.trusoft.com

Дизайн-студия «Hit-Project» создала корпоративный сайт американской компании TruSoft, специализирующейся на разработке систем искусственного интеллекта в компьютерных играх. В основе ресурса - профессиональная система для создания и управления интернет-проектами «1C-Битрикс: Управление сайтом».