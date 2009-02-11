Портал «Недвижимость на карте»
Веб-программирование
Добавлена102 просмотра
15 лет назад
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Уникальный бесплатный ресурс, позволяющий самостоятельно найти покупателя или продавца жилой недвижимости, не прибегая к услугам посредников в лице агентств недвижимости.
Данный интернет-портал позволяет зарегистрированным пользователям размещать предложения о реализации объектов недвижимости. Проект разработан на основе карты Google, что значительно облегчает посетителям сайта задачу по поиску подходящего жилья.