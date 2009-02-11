Портал «Недвижимость на карте»

http://www.reonmap.ru

Уникальный бесплатный ресурс, позволяющий самостоятельно найти покупателя или продавца жилой недвижимости, не прибегая к услугам посредников в лице агентств недвижимости.

Данный интернет-портал позволяет зарегистрированным пользователям размещать предложения о реализации объектов недвижимости. Проект разработан на основе карты Google, что значительно облегчает посетителям сайта задачу по поиску подходящего жилья.