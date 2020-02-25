Сервис доставки - Q Sushi

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Вкусная японская еда, приготовленная только из свежих продуктов. Как простые, привычные, так и изысканные блюда делаются без использования полуфабрикатов и усилителей вкуса. Еда готовится с момента принятия заказа. Она не делается заранее.
Только свежий вкус!
Сделать заказ — легко как раз-два-три.
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