Servpoint
Дизайн сайтов
Добавлена2 просмотра
4 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы разработали для компании Servpoint дизайн одностраничного сайта (лендинг). Его основная цель – дать базовую информацию об оказываемых услугах компании и обеспечить обратную связь с клиентом. При этом сайт должен оставаться масштабируемым – в будущем он наполнится дополнительными блоками.