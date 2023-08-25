Мы разработали для компании Servpoint дизайн одностраничного сайта (лендинг). Его основная цель – дать базовую информацию об оказываемых услугах компании и обеспечить обратную связь с клиентом. При этом сайт должен оставаться масштабируемым – в будущем он наполнится дополнительными блоками.

www.sixhands.co/portfolio/servpoint