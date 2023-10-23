Шот Месенджер

Дизайн сайтов
Добавлена
2 месяца назад
2 просмотра
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Опис:

Цей шот представляє новий дизайн Месенджера для компанії WorkGet. Дизайн був розроблений з урахуванням потреб користувачів, таких як простота використання, зручність і ефективність.

Функції:

  • Нові елементи інтерфейсу:

    • Новий дизайн чата: Чат став більш компактним і зручним для читання.

    • Нові кнопки дій: Кнопки дій було виділено контрастним кольором, щоб їх було легко знайти.

    • Нові повідомлення: Повідомлення були переформатовані, щоб вони були більш інформативними.

  • Нові функції:

    • Функція пошуку: Додана функція пошуку, щоб користувачі могли швидко знаходити потрібні повідомлення.

    • Функція спільної роботи: Додана функція спільної роботи, щоб користувачі могли легко співпрацювати над проектами.

Зворотній зв'язок від клієнта:

Клієнт був задоволений новим дизайном Месенджера. Він зазначив, що дизайн став більш простим у використанні і зручнішим.

Висновок:

Цей шот демонструє мою здатність розробляти інтуїтивно зрозумілий і ефективний дизайн. Я вважаю, що цей дизайн відповідає потребам користувачів і допоможе компанії WorkGet покращити досвід спілкування своїх співробітників.