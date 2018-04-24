Смена Авто – дизайн сайта автосервиса в Москве

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- Дизайн сайта москвоской сети автосервисов "Смена Авто" был разработан в конце 2015 года. Главным требованием заказчика было повышение эффективности сайта посредством размещения лид-форм по всему сайту, и сбор базы данных потенциальных клиентов. После внедрения нового дизайна активно и успешно использовалась контекстная реклама. Показатель конверсии в заявку достиг 11%.