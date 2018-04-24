Spectr – дизайн сайта для digital-агентства

Добавлена
6 лет назад
129 просмотров
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  • Обновленный дизайн для агентства Spectr. В рамках проекта был разработан дизайн для блога,  подготовлен style-guide, формы захвата, дизайн писем для e-mail рассылок и оформление для соц.сетей.