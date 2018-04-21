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Создается "Super Hero Agency" - всемирное агентство по найму супергероев.
В рамках конкурса необходимо разработать 3 страницы для сайта "Super Hero Agency":
- главная страница - страница, которая рассказывает об агентстве, героях, которых оно представляет, а также содержит небольшой набор преимуществ агентства;
- страница супергероя - страница, которая рассказывает про конкретного героя с указанием его основных умений и достижений;
- страница сравнения супергероев - страница, на которой пользователь может сравнить героев по их умениям, наградам и прочим параметрам.
Все страницы, нарисованные для участия в конкурсе, должны быть предоставлены в 3-х вариантах
- макет в разрешении для стационарного ПК;
- макет в разрешении для планшетного устройства (вертикальная или горизонтальная ориентация - на выбор исполнителя);
- макет в разрешении для смартфона.