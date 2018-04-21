Создается "Super Hero Agency" - всемирное агентство по найму супергероев.

В рамках конкурса необходимо разработать 3 страницы для сайта "Super Hero Agency":

- главная страница - страница, которая рассказывает об агентстве, героях, которых оно представляет, а также содержит небольшой набор преимуществ агентства;

- страница супергероя - страница, которая рассказывает про конкретного героя с указанием его основных умений и достижений;

- страница сравнения супергероев - страница, на которой пользователь может сравнить героев по их умениям, наградам и прочим параметрам.

Все страницы, нарисованные для участия в конкурсе, должны быть предоставлены в 3-х вариантах

- макет в разрешении для стационарного ПК;

- макет в разрешении для планшетного устройства (вертикальная или горизонтальная ориентация - на выбор исполнителя);

- макет в разрешении для смартфона.