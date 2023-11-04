Задача: Создать лендинг-страницу для серф-клуба "Pavilion" Цель: Разработать эффективную одностраничную лендинг-страницу, которая привлекает новых клиентов в серф-клуб "Pavilion", информирует их о предлагаемых услугах и создает положительное впечатление о клубе. Требования: Секция заголовка: Создать привлекательную секцию заголовка с живописным изображением серферов на фоне океанских волн, логотипом клуба "Pavilion" и кратким описанием клуба. О нас: Предоставить краткую историю клуба, его миссию и ценности. Подчеркнуть опыт инструкторов и безопасность занятий. Услуги: Показать разнообразные услуги, предлагаемые клубом, такие как частные уроки, аренда оборудования, групповые занятия и т.д. Указать стоимость каждой услуги и варианты бронирования. Галерея: Включить галерею с яркими фотографиями серферов, оборудования и волн. Это поможет визуализировать опыт. Контактная информация: Отобразить контактные данные клуба, включая адрес, номер телефона и электронную почту. Добавить карту с расположением клуба. Форма обратной связи: Разместить форму для запросов, бронирований и обратной связи. Запросить имя пользователя, адрес электронной почты и комментарии. Призыв к действию (CTA): Разместить несколько выдающихся кнопок с призывами к действию, такими как "Записаться на урок", "Присоединиться к клубу" и т.д. Социальные медиа: Добавить ссылки на официальные страницы клуба в социальных сетях. Дизайн: Создать современный, яркий и привлекательный дизайн, соответствующий теме серфинга. Обратить внимание на использование высококачественных изображений.