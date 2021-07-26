Свадебный сайт & приглашение

Свадебный сайт — прекрасная альтернатива приглашениям на бумаге. Заказчик (организатор свадьбы) выбирает понравившуюся ему стилистику сайта, покупает его и дает информацию о своем мероприятии. Через короткое время получает готовый персонализированный сайт, который отправляет своим гостям. Гость получает ссылку на сайт, отвечает на уточняющие вопросы. Организаторы получают результаты и знают все предпочтения гостя.