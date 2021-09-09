Свадебное ателье MURASHKA

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Редизайн сайта элитного свадебного ателье.
Выполнен в монохромном стиле, чтобы подчеркнуть
концептуальность ателье MURASHKA.
Данный проект можно оценить перейдя по ссылке в портфолио
на Behance
Самые яркие моменты не обязательно должны быть цветными на фото,
яркими их делает любовь и правильно подобранное платье...