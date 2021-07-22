Телекоммуникации и системы безопасности

Так как пожеланий никаких не было, и все на мое усмотрение, решил сразу сделать темный сайт: так он будет выделяться среди конкурентов, во-вторых и текущий сайт не сказать, чтобы особо светлый был.

Тема — телекоммуникации, поэтому решил связать все блоки тонкими линиями: связи, кабеля. А в местах их соединений поставил маленькие белые квадраты, как девайсы в углах комнат. А еще захотелось сделать кнопку заявки, которая всегда будет на виду: начиная с первого экрана будет прилипать и уютно парковаться прямо в футере. Показал все в презентации ниже.