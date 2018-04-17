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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
"Tribuhovsky-Studio" - профессиональная студия звукозаписи в центре Киева. Цель студии – помочь Исполнителю (Артисту, Музыканту) реализовать свои музыкальные (вокальные), креативные и самые сумасшедшие творческие идеи.
Да, давненько мне хотелось создать что-то подобное, в тематике: music и теперь я доволен, получилось)))
Стадии проекта:
- связать домен и хостинг (куплены в разных местах);
- установка+настройка WordPress, плагинов и Шаблона/Тема Divi;
- разработка уникального дизайна;
- адаптивность всех типов устройств (пк, планшет, телефон);
- базовые настройки SEO;
- последние корректировки по сайту
Проект сдан, заказчик доволен))
А что из всего этого получилось, вы сможете посмотреть здесь: