"Tribuhovsky-Studio" - профессиональная студия звукозаписи в центре Киева. Цель студии – помочь Исполнителю (Артисту, Музыканту) реализовать свои музыкальные (вокальные), креативные и самые сумасшедшие творческие идеи.

Да, давненько мне хотелось создать что-то подобное, в тематике: music и теперь я доволен, получилось)))

Стадии проекта:

- связать домен и хостинг (куплены в разных местах);

- установка+настройка WordPress, плагинов и Шаблона/Тема Divi;

- разработка уникального дизайна;

- адаптивность всех типов устройств (пк, планшет, телефон);

- базовые настройки SEO;

- последние корректировки по сайту

Проект сдан, заказчик доволен))

А что из всего этого получилось, вы сможете посмотреть здесь:

http://www.tribuhovsky.studio/