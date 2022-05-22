UX UI Дизайн Landing Page

Основная задача проекта

Cделать продающий дизайн Landing Page. Он должен быть элегантным и стильным. Он должен показывать элегантность и премиальность продукта

STAGE - это известная, удостоенная наград студия дизайна, основанная в Лондоне в 2006 году.

Студия имеет опыт работы в различных секторах, в том числе в жилищном секторе, на рабочем месте, в гостиничном бизнесе и в проектах смешанного использования, оказывая услуги по дизайну для целого ряда проектов в Великобритании и за рубежом. Наша цель - обеспечить комплексный и целостный подход к архитектуре и дизайну интерьеров в контексте окружающей среды.