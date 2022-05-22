UX UI Дизайн Landing Page

О компании

Компания занимаются разработкой “Теневых парусов” (специальный вид уличных навесов), ниша довольно специфичная и не занята в странах СНГ.

Моя задача Создать простой и понятный интерфейс, так как “Теневой парус”, помимо его практической задачи, является элементом дизайна интерьера — сайт должен быть аккуратным и стильным. Основная цель сайта – оставить заявку на консультацию.

Анализ конкурентов показал что данная ниша не развита в СНГ, большинство сайтов конкурентов не профессиональные. Это даёт нам большое преимущество перед конкурентами.