Веб-сайт для комплекса вилл и апартаментов "Bali invest villas"

Клиент:

Комплекс вилл и апартаментов премиум-класса в лучших местах острова Бали. Компания предлагает своим гостям качественный сервис и комфортные условия, позволяющие расслабиться и насладиться атмосферой настоящего рая.

Задача:

Основной задачей было создание корпоративного сайта, который отражал бы высокое качество и современность компании, а также был удобен для рядового пользователя.