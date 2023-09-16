Веб-сайт для комплекса вилл и апартаментов "Bali invest villas"
Дизайн сайтов
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Клиент:
Комплекс вилл и апартаментов премиум-класса в лучших местах острова Бали. Компания предлагает своим гостям качественный сервис и комфортные условия, позволяющие расслабиться и насладиться атмосферой настоящего рая.
Задача:
Основной задачей было создание корпоративного сайта, который отражал бы высокое качество и современность компании, а также был удобен для рядового пользователя.