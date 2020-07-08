Володин Никита Витальевич

Здравствуйте, буду рад предложить Вам свои услуги.
Разработаю в Tilda качественный высоко конверсионный продающий Landing page, согласно Ваших пожеланий.
Моя последовательность работы:
1. Ведение переговоров с клиентом. Заполнение клиентом брифа;
2. Главный блок (Согласование шрифта, цветовой гаммы, фона);
3. Прототип (Наполнение сайта. Согласование количества блоков, их содержания, а так же pop up-ы);
После данного этапа производится оплата 50% от суммы договора
4. Дизайн+Наполнение (Согласование конечного дизайна и наполнения сайта);
5. Закрытие (Передача проекта на Ваш аккаунт).
Срок выполнения: в зависимости от количества Ваших правок и от количества блоков (от 1 до 3 недель)
Оплата: 50% после выполнения прототипа, остальные 50% после закрытия проекта.
Если вы заинтересовались моим предложением буду рад пригласить Вас на мою эл.почту или what's up для дальнейшего обсуждения и сотрудничества.
Контактная информация:
vk.com: https://vk.com/volodin_nikita
Instagram: https://www.instagram.com/nikita__vol/
What's up: 8-999-965-83-05
E-mail: [email protected]
Примеры работ: