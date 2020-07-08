Володин Никита Витальевич

Здравствуйте, буду рад предложить Вам свои услуги.

Разработаю в Tilda качественный высоко конверсионный продающий Landing page, согласно Ваших пожеланий.

Моя последовательность работы:

1. Ведение переговоров с клиентом. Заполнение клиентом брифа;

2. Главный блок (Согласование шрифта, цветовой гаммы, фона);

3. Прототип (Наполнение сайта. Согласование количества блоков, их содержания, а так же pop up-ы);

После данного этапа производится оплата 50% от суммы договора

4. Дизайн+Наполнение (Согласование конечного дизайна и наполнения сайта);

5. Закрытие (Передача проекта на Ваш аккаунт).

Срок выполнения: в зависимости от количества Ваших правок и от количества блоков (от 1 до 3 недель)

Оплата: 50% после выполнения прототипа, остальные 50% после закрытия проекта.

Если вы заинтересовались моим предложением буду рад пригласить Вас на мою эл.почту или what's up для дальнейшего обсуждения и сотрудничества.

Контактная информация:

vk.com: https://vk.com/volodin_nikita

Instagram: https://www.instagram.com/nikita__vol/

What's up: 8-999-965-83-05

E-mail: [email protected]

Примеры работ:

http://mp-tender.ru/

https://cutterpro.tilda.ws/

https://srs-potolki.ru/

http://dopel-made.tilda.ws/

http://newgymsamara.tilda.ws/