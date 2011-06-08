Воздушный мир

Компания занимается оформлением дестких праздников, свадеб, юбилеев, продажей воздушных шаров и свадебных аксессуаров.

Первый макет сайта был выполнен в соответствии с брошюрой компании.

Второй макет был разработан исходя из того, что основным видом деятельности компании является оформление детских праздников. Цветовая гамма сайта выбрана по пожеланию заказчика. Для разработки сайта был выбран второй макет сайта.

Функциональные особенности:

1) Каталог работ компании

2) Новостной блог

3) Функция обратной связи с компанией

4) Слайд-шоу работ компании

5) Возможность добавления видео на сайт