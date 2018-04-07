Расчет себестоимости и автоматиз. загрузка в 1С

Разработка и внедрение финансовой модели для расчета себестоимости импортируемой продукции (Китай, Европа, кожгалантерея - сумки) и дальнейшая автоматизированная загрузка в 1С 8.3. Модель учитывает изменения курсов валют, стоимость доставки с распределением по весу продукции и себестоимость самой продукции).